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Из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты: кто пострадал больше всех

03.06.2020 / 09:24
Из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты: кто пострадал больше всех
Коронавирус и карантин больно ударили по карманам многих украинцев – теперь это подтверждено данными официальной статистики.

 

По расчетам Госстата, средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом. Какие отрасли пострадали больше всего, выяснили эксперты.

Как и почему упали зарплаты

Согласно данным Госслужбы статистики, средняя зарплата по Украине в апреле составила 10430 грн – более чем на 1000 грн ниже, чем в марте. Такое уменьшение заработков случалось и ранее: как правило, зарплаты в январе существенно ниже декабрьских. Ведь в декабре работникам выплачивают премии, тринадцатые зарплаты и другие бонусы. Но нынешнее снижение зарплат почти на 10% по сравнению с мартом экономисты однозначно связывают с введением карантина. Однако номинальные зарплаты (без учета инфляции) за год чуть выросли.

"Карантин ввели в марте, в итоге за апрель снизилась экономическая активность, что сразу отразилось на зарплатах за этот месяц. Аналогичная картина будет и в мае", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что по регионам

Снижение средних заработков по областям оказалось крайне неравномерным: от 0,4% процента на Черниговщине до 15,1% в Киеве. В большинстве областей зарплаты упали на 8-9%. Интересно, что в двух регионах, причем это прифронтовые Донецкая и Луганская области, зарплаты даже выросли (см. инфографику) соответственно на 2% и 1,8%.

Очевидно, что в деньгах меньше всего потеряли жители Черниговщины: у них заработки упали на 33 гривни. А вот среднестатистический работник в столице недосчитался 2712 грн (в 80 раз больше!). Но киевские зарплаты по-прежнему остались самыми высокими – 15278 грн, это вдвое больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 7560 грн.

В шести областях зарплаты и после снижения остались выше 10 тыс. грн, в трех областях они меньше 8 тыс. грн, в 15-ти – в пределах 8,3-9,6 тыс. грн.

В семи областях – Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Ровенской и Харьковской – зарплаты упали более чем на 1000 грн, самое большое снижение после столицы имеем на Ровенщине – 1310 грн. В большинстве областей средние зарплаты стали меньше на 600-800 грн.

Что по отраслям

Статистика подтвердила прогнозы экспертов о том, что из-за карантина самое большое падение заработков ожидается в сфере общепита и отельного бизнеса, которые из-за карантина практически прекратили работу. Средняя зарплата уменьшилась здесь в апреле на 38% и оказалась ниже минимальной – всего 3500 грн (минзарплата сейчас 4723 грн). Многие работники были заняты неполный рабочий день либо им работодатели оплатили вынужденный простой – 2/3 ставки.

На 23,5% меньше стали заработки в сфере "предоставления других видов услуг" – это, например, ремонт квартир, одежды, обуви, автоперевозки – здесь средняя зарплата 10616 грн. На 21,4% (до 18317 грн) снизились зарплаты в IT-секторе.

В промышленности зарплаты в апреле упали на 12,5% (11412 грн), в строительстве – на 13,8% (8243 грн), в медицине – на 12,7% (7035 грн). Это при том, что в мае Кабмин выделил на зарплаты медикам 2,2 млрд грн.

Меньше всего потеряли в зарплате чиновники, военные и другие силовики – всего 0,5% (15041 грн), учителя – 2,3% (8310 грн) и банкиры – 7,2% (20256 грн). А аграрии в апреле заработали даже больше на 11,4%, чем в марте (10140 грн).

Как разъяснил Александр Охрименко, в агросекторе это традиционный сезонный рост зарплат, связанный с началом весенне-полевых работ, где применяется сдельная, а не повременная оплата труда.

Долги по зарплате

Госстатистики подсчитала также, как изменились долги по зарплате в апреле. Вопреки ожиданиям, что они намного вырастут, активные предприятия увеличили задолженность всего на 0,3%, или на 6,1 млн грн. Еще 0,8% или 27 млн грн роста задолженности дали бизнес-структуры, признанные банкротами.

"К действующему бизнесу, не говоря о госструктурах, больших претензий нет – аванс за апрель они выплатили, несмотря на введенный с 12 марта карантин, и почти рассчитались за вынужденный простой, – анализирует Александр Охрименко. – Что касается недоплат "в конвертах", этого статистика, понятно, учесть не может. Но можно с высокой вероятностью предположить, что "конверты" в апреле были существенно урезаны. И выплатят ли их после карантина – большой вопрос".

Эксперты: Киев пострадал больше всех

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что разнонаправленные тренды изменения зарплат по регионам и их разная динамика связаны с особенностями производственной структуры.

"В промышленной Донецкой области карантин в апреле мало затронул и шахты, и горно-обогатительные комбинаты, и металлургические заводы, – рассказал нам Олег Пендзин. – В Луганской области возобновил работу северодонецкий "Азот", где высокие заработки, что также сказалось на повышении средних зарплат в регионе. А вот в Киеве с его повышенной концентрацией культурно-развлекательных центров, фитнес-центров, салонов красоты, торговых центров, рынков, ресторанов и так далее, которые были закрыты из-за карантина, средние заработки сразу упали более чем на 15%. Пострадали также западные регионы, бизнес которых работал на обеспечение трудовых мигрантов – это рекрутинговые компании, транспортные перевозчики, сфера услуг, общепита. Все это остановилось, как только началась трудовая реэмиграция. А та же сельская Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина от противоэпидемческих запретов почти не пострадали, там, по сути, особо нечего закрывать на карантин".

Экономист Алексей Блинов подсчитал, что средняя реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата в апреле 2020 года оказалась на 0,4% меньше, чем в апреле 2019 года. По его словам, в апреле отчетливо видно, кто повыводил персонал на неполную оплату: гостиницы и общепит вообще уполовинили свою среднюю официальную зарплату. Пострадали легкая промышленность, деревообработка, машиностроение, мебель и ремонтные услуги, девелопмент. Это именно те отрасли, что были более прочих остановлены карантином в плане продаж.

Ситуацию, к счастью, сгладил небольшой рост цен.

"Вот что низкая инфляция делает: фактически динамика зарплат в гривне, в долларе и в реальном выражении свелась в одну точку, около нуля, – анализирует Алексей Блинов. – При других условно воображаемых кризисных обстоятельствах подобная динамика гривневых зарплат соответствовала бы падению на 10-15%. Например, в I квартале 2009 года это было минус 11-13%, а во II квартале 2015 года динамика реальных зарплат вообще достигала минус 30%. А пока вполне бескровно, и вряд ли будет дальнейшее ухудшение. В этом отличии кроется главное заблуждение тех, кто срисовывал макропрогноз на этот год с 2008-го или 2014-15 годов".

Чего ожидать дальше

Александр Охрименко говорит, что в мае зарплаты вряд ли окажутся выше, чем в апреле, так как, хотя карантин и ослабили с 11 мая, но это мало сказалось на активизации тех сфер бизнеса, которые не работали. Поэтому в лучшем случае майская средняя зарплата окажется на уровне апрельской. Немного вырастет она в общепите, отельном бизнесе, ремонтах, перевозках.

Алексей Блинов более оптимистичен.

"В 2020 году будем иметь реальный рост зарплат, и весьма весомый, думаю, в районе 5% (свыше 500 грн – Авт.), – прогнозирует Алексей Блинов. – Но помимо средних зарплат есть еще второй кусок выпадения доходов – рост безработицы. Ведь "нули" в подсчете среднего заработка не участвуют, только те, кто числится в штате. Тут больше неопределенности, и не только в одну сторону, хотя понятно, в какую больше (рост безработицы – Авт.)".

То есть, арифметически средние заработки могут вырасти, но при этом статистика будет учитывать меньшее количество людей, которые получают официальную зарплату из-за того, что в него не войдут уволенные сотрудники, ставшие безработными. А их доходы точно не станут больше.

Олег Пендзин надеется, что в мае средняя зарплата все же увеличится по сравнению с апрельской.

"Карантин в мае был ослаблен, и динамика восстановления экономики в последней декаде мая позволит работодателям выплатить работникам зарплаты в среднем чуть больше, чем в апреле", – ожидает Олег Пендзин.

Что касается прогноза роста зарплат в последующие месяцы, то, по мнению Пендзина, говорить об этом пока рано. Нужно дождаться полной отмены карантина и увидеть, не придет ли осенью к нам новая волна коронавируса, о которой настойчиво предупреждают эпидемиологи.

Александр Панченко

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зарплаты, убытки, коронавирус, карантин
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