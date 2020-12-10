Усиление карантина в январе-2021: НБУ предварительно оценивает потери ВВП в 0,2%

Об этом во время брифинга 10 декабря относительно решений правления Национального банка по монетарной политике заявил застуник председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"Относительно влияния карантина выходного дня. Мы где-то ожидали влияние на 0,2 п.п. на ВВП. Можно сказать, что, скорее всего, он будет меньше. Мы видели ухудшение ожиданий бизнеса, индекса деловой активности. По-моему, причина - не сам карантин, а скорее ожидания карантина и карантинных мероприятий. Бизнес, люди не очень понимали, как будет введен карантин", - заявил Сологуб.

"По локдауну, который ожидается в январе. Список карантинных ограничений является не таким жестким, как мы видели весной, поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потере около 0,2 п.п. годового ВВП в следующем году. Мы, опять же таки, будем смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией", - добавил он.

Напомним: премьер Денис Шмыгаль заявил, что после карантина "выходного дня" ВВП не пострадал, но есть второй пик обращений по безработице.

В Минэкономики заявили, что внедрение карантина "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.

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