Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк – Шевченко

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге относительно решений правления Национального банка по монетарной политике.

"Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен.

Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходов. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии", - отметил Шевченко.

По его словам, влияние "карантина выходного дня" был сравнительно незначительным, "хотя и привел к ухудшению настроений бизнеса и потребителей".

В НБУ очикуют вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года.

"В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы. Анонсированные правительством карантин на январь 2021, по оценкам Национального банка, несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию.

В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем", - добавил глава НБУ.

Напомним: правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфялция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

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