НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд

"Показатель международных резервов будет выше, чем на начало года. Напомню: на начало года он составлял $25,3 млрд. Наш ориентир - таргет это более $27 млрд", – сказал.

По словам Гелетия, что финальный объем международных резервов будет зависеть от размещений Минфина.

Он пояснил, что в октябрьский прогноз НБУ, предполагавший, что международные резервы на конец этого года составят $29 млрд, было заложено получение финансирования от МВФ, Всемирного банка и ЕС.

По словам замглавы центробанка, состояние международных резервов удовлетворительное и, согласно композитному критерию, который рассчитывается по методологии ЕС, превышает 90%.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине EUR600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

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