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Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов

14.12.2020 / 15:54
Всемирный банк утвердил Украине ссуду в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба банка

Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил ссуду Украине в размере 300 миллионов долларов для Второго дополнительного финансирования противодействия COVID-19 в рамках проекта модернизации сетей социальной защиты.

Это дополнительное финансирование поможет укрепить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.

По прогнозам Всемирного банка, из-за эпидемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года.

Новые фонды помогут профинансировать меры социальной защиты в Украине в связи с COVID-19. Бедные домохозяйства будут получать льготы в рамках программы GMI.

По оценкам Всемирного банка, 60% украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, не пользуются никакими программами социальной защиты.

Текущий проект модернизации сетей социальной защиты и два дополнительных финансирования (в общей сложности 750 миллионов долларов) поддерживают украинские реформы по сокращению бедности.

Второе дополнительное финансирование будет направлено на поддержку введения онлайн-регистрации и расширения электронных/цифровых платежей.

Отмечается, что новая система предоставления услуг, поддерживаемая ссудой, значительно повысит устойчивость украинских систем социальной защиты к будущим потрясениям, включая экономические кризисы и стихийные бедствия.

Источник

финансирование, Всемирный банк
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