Войти | Зарегистрироваться
12:02

среда,
29 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на медицину

29.04.2020 / 10:43
Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине в размере 135 миллионов долларов для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Об этом говорится в пресс-релизе ВБ.

В рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций 215 млн доларів оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг.

Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

"Дополнительные средства в размере 135 млн долларов помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах", - говорится в пресс-релизе.

Часть средств нового кредита в размере 35 млн долларов будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам важной публичной информации.

Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении, примерно, 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", – заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

Источник 

финансирование, медицина, Всемирный банк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 апреля
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.