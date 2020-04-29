Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на медицину

Об этом говорится в пресс-релизе ВБ.

В рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций 215 млн доларів оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг.

Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

"Дополнительные средства в размере 135 млн долларов помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах", - говорится в пресс-релизе.

Часть средств нового кредита в размере 35 млн долларов будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставление гражданам важной публичной информации.

Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении, примерно, 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", – заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

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