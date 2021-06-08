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Международные резервы Украины сократились на 0,6% - НБУ

08.06.2021 / 11:46
По итогам мая международные резервы Украины сократились на 0,6% и составили 27,84 млрд долларов, причина - погашение внешних и внутренних обязательств государства.

 

Об этом сообщает Нацбанк.

На объемы повлияли, в частности, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по его обслуживанию и погашению составила 650,6 млн долларов. Из них 529,3 млн долларов были направлены на внутренние гособлигации (ОВГЗ), остальные - на выполнение других валютных обязательств государства.

Валютные поступления в пользу правительства составляли 417,9 млн долларов, из них 354,3 млн долларов - от размещения ОВГЗ. Также в мае Украина было выплачено 64,3 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.

Объем резервов изменился также под влиянием переоценки финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. Их стоимость увеличилась на 136,8 млн долларов.

Кроме того, НБУ не проводил валютных интервенций, ведь межбанк был сбалансированным.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подытожили в регуляторе.

Напоминаем: по итогам апреля международные резервы Украины выросли на 3,6% и составили 28 млрд долларов.

Источник

НБУ, международные резервы
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