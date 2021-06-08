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Берлин ожидает продления договора о транзите российского газа через Украину

08.06.2021 / 09:42
Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа, Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор", - сказал Зайберт журналистам в Берлине 7 июня.

По его словам, существующий транзитный договор "действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года".

"Мы ожидаем, что этот договор будет продлен", - сказал Зайберт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июня подчеркнул, что "Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия". "Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - заявил Песков.

Источник

газ, транзит газа
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