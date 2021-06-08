Войти | Зарегистрироваться
14:53

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов

08.06.2021 / 13:17
Президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов.

Об этом шла речь на форуме "Украина 30. Экология", информируют УП и Европейская правда

Прямая речь Зеленского: "500 – столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут – столько в среднем мы пользуемся таким пакетиком, более 100 лет – столько один пакет разлагается, и несколько секунд необходимо, чтобы подписать этот закон, – и я с радостью хочу это сделать".

На форуме Зеленский также анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

Напомним: 1 июня Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов в соответствии с правилами, действующими в ЕС.

Закон предусматривает запрет для розничных сетей на распространение - продажа или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксоразлагаемых (ускоренно распадающихся на микропластик).

Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. За его нарушение предусмотрены штрафы.

В Европейском Союзе была принята Директива 2015/720 об уменьшении потребления легких пластиковых пакетов, вносящая изменения в Директиву 94/62 об упаковке и отходах упаковки. Именно на положениях этих директив базируется принятый Радой закон.

Кроме того, Европарламент 24 октября 2018 года поддержал введение в ЕС запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года: тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок.

Источник

Зеленский, пластиковые пакеты, Зеленая страна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.