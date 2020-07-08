В июне международные резервы Украины выросли на более чем 3 миллиарда долларов — НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года.

Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - пояснили в регуляторе.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним: по состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 371,8 млн долларов (в эквиваленте), в мае они уменьшились на 1,3%.

По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте) - в апреле они выросли на 3,1%.

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