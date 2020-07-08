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Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

08.07.2020 / 10:16
Украина получила от Еврокомиссии четвертый транш в размере EUR11,5 млн в рамках Соглашения между правительством страны и Европейским Союзом (ЕС) о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования гос в Украине".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник,7 июля.

"Указанные средства выделены Украине на безвозмездной и безвозвратной основе. Они будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета", – указывается в сообщении.

Отмечается, что получение EUR11,5 млн стало возможным благодаря выполнению правительством общих условий получения средств, в том числе за счет обеспечения достаточного прогресса в реализации Стратегии реформирования государственного управления, а также реализации обоснованной макроэкономической политики, ориентированной на стабильность.

Кроме того, эта поддержка от Еврокомиссии стала возможной благодаря прогрессу в реализации пересмотренной Стратегии развития системы управления государственными финансами и за счет предоставления доступа общественности к своевременной, полной и качественной бюджетной информации.

Согласно сообщению, общая сумма предоставленной финансовой поддержки от ЕС по соответствующей сделке, с учетом полученных в 2017-2019 годах трех предыдущих траншей, составляет EUR47,1 млн.

Уточняется, что соглашение между правительством Украины и ЕС о финансировании соответствующей программы было заключено 19 декабря 2016 года.

Источник

Еврокомиссия, бюджетная помощь
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