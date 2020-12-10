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Из COVID-фонда уже использовали 45,4 миллиарда - Минфин

10.12.2020 / 15:23
Из Фонда борьбы с COVID-19, по состоянию на 7 декабря, уже использованы 45,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из этой суммы на здравоохранение использовано 12 млрд грн из выделенных 23,8 млрд грн, или 50% средств.

При этом на закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 1 млрд грн из выделенных 4 млрд гривень. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом - 1,5 млрд грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд грн.

Кроме того, бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Также Законом Украины от 17 ноября 2020 года №1006-IX предусмотрено увеличение средств Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд грн. Эти средства предлагается направить на реализацию инициативы Президента Украины относительно поддержки субъектов хозяйствования.

В Минфине напомнили, что, кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

По состоянию на 3 декабря, на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 израсходовано 4,4 млрд грн из средств местных бюджетов.

Напомним, Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Изначально в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, эти средства предусмотрены в государственном бюджете. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем Фонда составил 66 млрд грн.

Источник

финансирование, COVID-19
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