Приватбанк судится с банком в Израиле из-за Коломойского и 600 миллионов долларов

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД "незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании средств".

"Приватбанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска Приватбанка без неоправданных задержек и без привязки к делам в Англии и США, касающихся других убытков, понесенных Приватбанком из-за других мошеннических схем", - сообщает пресс служба.

Теперь ИБД обязан предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к выводу из Приватбанка более 600 млн долл путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.

Напоминаем: в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

