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Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро "короназайма"

10.12.2020 / 09:42
Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Этот первый транш экстренной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и продолжает наше длительное тесное сотрудничество. Выражаю искренние пожелания правительству Украины на 2021 внедрять программу реформ, улучшать стандарты жизни, продолжать борьбу с коррупцией и приближать Украину к ЕС", - отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выплата осуществлена ​​после договоренности согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному этим летом, и его ратификации в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ в последние недели и внедрять политики по программе, согласованной с ЕС.

"Учитывая экстренный характер этой поддержки, первый транш не привязан к выполнению каких-то политических условий. Выделение второго транша будет зависеть от выполнения восьми условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это меры в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями. Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для своевременной имплементации согласованной программы", - отмечается в сообщении.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Как сообщала ЕвроПравда, среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

25 августа Верховная рада согласовала определенные условия для получения займа.

Источник

Еврокомиссия, макрофинансовая помощь
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