Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Украине более $135,778 млн – Ляшко

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

"В рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил Ляшко.

Помимо этого, в рамках выделенного финансирования планируется закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу, обеспечение антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. А также усиление работы 25 региональных советов по противодействию распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа, интеграция в eHealth системы MIS HIV, обучение медперсонала.

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