С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов

Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос "Экономической правды".

Большую часть средств на выплаты безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн). Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавируса.

С мая 2020 года государство также делало выплаты помощи по частичной безработице. Их делали исключительно из Фонда противодействия коронавируса. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.

Наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле - 1,79 млрд грн, а в августе - 1,59 млрд грн.

По итогам ноября 2020 года государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019 расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.

Эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.

Накануне Верховная Рада приняла закон, которым вводятся новые виды социальных пособий на случай введения нового жесткого карантина. За него проголосовали 297 нардепов.

В законопроекте говорится о финансовой помощи для украинцев, потерявшим часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников. Таким людям и бизнесам предлагают выплачивать по 8 тыс грн.

Единовременное пособие от государства получат наемные работники предприятий, работа которых была приостановлена.

Если в результате введенных властями противоэпидемиологических мероприятий работник потерял часть зарплаты, то он может претендовать на 8 тыс грн материальной помощи. Впрочем, помощь получат не все.

Первое ограничение - выплаты будут осуществляться только для застрахованных лиц, то есть тех, кто трудоустроен официально. Уплата единого социального взноса (ЕСВ) у таких лиц должна была осуществляться полностью в течение третьего квартала 2020 года. Если в июле-сентябре человек не работал или был трудоустроен неофициально, помощи не будет.

Второе ограничение касается специфики работы организации. То есть помощь получат работники тех компаний, которые занимаются определенными видами экономической деятельности. Перечень видов деятельности определит правительство.

Для получения единовременного пособия предприниматели и наемные работники должны будут написать заявление через государственную портал электронных услуг ( "Дія"), указав персональные данные и счет, на который необходимо перевести средства.

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