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ВВП: в Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года

08.12.2020 / 10:49
В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 в 5,2% и ожидают спада ВВП на 5% по итогам 2020 года.

Об этом во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя мы закладывали 4,8% ВВП", - рассказал министр.

По его словам, на макроэкономические значения, кроме пандемии, будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве.

Он добавил, что в Минэкономики прогнозируют рост ВВП на 4,6% за 2021 год.

Петрашко уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

"Негативный эффект пандемии будет иметь большое влияние в начале следующего года. Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", - сказал он.

Однако, по его словам, программы поддержки бизнеса, льготных кредитов позволят смягчить влияние пандемии.

Напоминаем: в Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

Источник

ВВП, Минэкономики
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