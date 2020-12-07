Северный поток-2: РосСМИ сообщили о возобновлении строительства

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии

По данным российского издания, в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

По состоянию на утро 5 декабря "Фортуна" стояла в немецком порту Висмар.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода.

Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока-2", пока лишь в водах Германии. Работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря.

Напомним: глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца, но неизвестно когда именно.

При этом по данным издания Bild, Джо Байден после прихода к власти в США будет готов "похоронить" Северный поток–2.

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