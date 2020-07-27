Строительство Nord Stream 2 опять запретили, теперь из-за нереста рыбы

Об этом сообщает DW.

«Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода «Северный поток-2» в датских водах. Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески», - говорится в сообщении

Как отмечается, по данным газеты Die Neue Zürcher Zeitung, возобновиться работы смогут только после окончания нереста - ориентировочно, в сентябре.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который должен был возобновить строительство газопровода Nord Stream 2, находится в немецком порт Мукран на острове Рюген. Из-за того, что в этом районе во время Второй мировой войны затопили множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение на работы со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта, однако, указывает DW, в этот раз приступить к прокладке труб «Академик Черский» не смог по природоохранным соображениям.

Через воды Дании к юго-востоку от острова Борнхольм планируется проложить последние 120 километров газопровода.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета.

Возложение газопровода приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, они вступили в силу в декабре 2019 года.

Проект строительства Nord Stream 2 для поставок газа в Европу в обход Украины осуществляет российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также являются США, Польша и страны Балтии.

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