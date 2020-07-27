"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, кототорые выдавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же бизнесмены. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал иск против бывших совладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к и их компаний иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

Отметим большое жюри США изучает финансы Игоря Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через лабиринт офшорных компаний.

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