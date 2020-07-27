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Необходимо подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС как можно скорее — Шмыгаль

27.07.2020 / 17:56
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель заявил, что необходимо найти возможность подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС как можно скорее.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач с "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными: "Я говорю подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее".

Также он отметил, что рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - добавил глава правительства.

Напоминаем: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на саммите Украина-ЕС украинская сторона ожидает заключения соглашения о совместном авиационном пространстве.

Европейский совместном авиационном пространстве (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночных отношений в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.

В Европейском Союзе в прошлом году заявляли, что пока не знают, когда будет подписан договор о совместном авиационном пространстве с Украиной.

Как сообщалось, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.

Источник

ЕС, Шмыгаль, авиационное пространство
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