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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте
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Пандемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев
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Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19
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Нобелевская премия меняет формат из-за коронавируса
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Коронавирус: суточная заболеваемость в очередной раз больше 200 тысяч случаев
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Необходимо подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС как можно скорее — Шмыгаль
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"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян
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Строительство Nord Stream 2 опять запретили, теперь из-за нереста рыбы
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В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках
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К концу года инфляция ускорится до 4,7% - НБУ
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Полиция: харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество
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Во Львове открыли выставку, посвященную керамико-скульптурной фабрике
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Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго
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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете
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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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