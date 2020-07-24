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Еврокомиссия: Шмыгаль пообещал изменить нормы законопроекта, нарушающего ассоциацию

24.07.2020 / 15:54
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, обсудил с украинским премьером проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Домбровскис подтвердил, что вопрос несоответствия этого проекта с Соглашением с ЕС было одной из тем переговоров.

"Мы поднимали этот вопрос и я получил заверения премьер-министра что правительство работает над тем, чтобы изменения в закон о госзакупках отвечали договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", - заявил он.

Денис Шмыгаль подтвердил заявление вице-президента ЕК, подчеркнув, что будет искать компромиссные формулировки в диалоге с ВР.

"Я заверил вице-президента, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать национального производителя, не нарушая обязательств, которые есть в Соглашении об ассоциации. Мы однозначно будем стоять на этой позиции", - заявил он.

"Мы будем вести диалог об этом с Верховной Радой и профильными комитетами, будем вести консультации о том, как поддержать украинского производителя, не нарушая наши договоренности (с Евросоюзом)", - добавил премьер-министр.

Ранее премьер-министр признал, что предложенные парламентом изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС.

Источник 

ЕС, Еврокомиссия, Ассоциация, Шмыгаль
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