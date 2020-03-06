В ЕС отреагировали на смену правительства в Украине

А также надеется, что новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить реформы.

Соответствующее заявление ЕС в своем Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком за последние шесть месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая включает реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций", - добавили в Брюсселе.

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