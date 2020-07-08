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Украина готовит ряд инициатив по интеграции с ЕС

08.07.2020 / 15:57
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень".

 При этом он отметил, что Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, правительство видит Украину такой, которая продолжает политическое и экономическое движение в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

Напомним, ранее план действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года.

Кроме того, Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Источник

интеграция, ЕС, Шмыгаль
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