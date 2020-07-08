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Пожар в Луганской области: сгорели десятки домов

08.07.2020 / 16:18
Масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.

 

Об этом сообщили 7 июля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из четырех регионов - Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, в результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области увеличились, к обеду 7 июля огонь подошел к поселкам Волчье и Смоляниново.

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пожар, Луганская область
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