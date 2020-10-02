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Зеленский заявил, что не связывает пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

02.10.2020 / 11:15
Президент Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары в Луганской области с обстрелами боевиков.

Об этом заявил Зеленский во время визита в Ровенскую область 1 октября

Прямая речь: "Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, какие, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей.

Была ли это провокация, или каковы были причины - я пока не могу сказать. Должны сказать профессионалы. Должны сказать правоохранители".

Зеленский также похвалил построенную инфраструктуру. По его словам, дороги, которые за последний год отремонтировали в области, позволяют очень быстро добраться до места происшествия.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.

До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

Напомним, 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.

В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.

По состоянию на 14.00 1 октября известно о 9 погибших и 14 госпитализированных.

Источник

пожар, Луганская область, Зеленский
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