Войти | Зарегистрироваться
11:21

пятница,
06 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: в пожаре в Одессе потеряли 16-летнюю студентку, жертв может быть больше

06.12.2019 / 10:55
Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время пожара в одесском колледже погибла студентка, но число жертв может возрасти, поскольку 14 человек пропали без вести, а пять находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает пост президента в Facebook

Прямая речь: "В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше".

Зеленский отметил, что среди пропавших без вести 5 студентов.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что 21 человек находится в больницах в состоянии средней тяжести, еще 5 человек – в тяжелом.

Президент подчеркнул, что пожарные и спасатели героически боролись с огнем. Сейчас 7 из них также на больничных койках.

Зеленский поручил председателю Одесской ОГА и местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям" и как можно быстрее выяснить причины трагедии.

Он также призвал не искать крайних, а "больше не допускать такого ужаса ни в одном городе".

Напомним: утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

В результате пожара погибла несовершеннолетняя. Сообщали, что пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС, еще около 15 человек пропали.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Источник 

пожар, жертвы, колледж, Одесса, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.