В Запорожской епархии УПЦ объявили конкурс на лучшего снеговика

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви объявили конкурс на лучшего снеговика «Парад снеговиков».

К участию приглашаются воспитанников воскресных школ вместе с педагогами и родителями, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Цель конкурса - создание праздничной атмосферы и привлечение детей и взрослых к творческому процессу по изготовлению снеговиков.

Фотографии принимаются до 23 февраля.

На снимках должно быть четко видно работу в полный рост и интересные детали крупным планом. Также необходимо сделать общее фото всех, кто лепил снеговика, вместе со своей работой, и фотографии, отражающие процесс создания снеговика.

Народное голосование будет проходить на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ. Также работы будет оценивать жури.

С условиями конкурса можно ознакомить здесь.