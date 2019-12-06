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В Запорожской епархии УПЦ объявили конкурс на лучшего снеговика

06.12.2019 / 11:06
В Запорожской епархии УПЦ объявили конкурс на лучшего снеговика
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Фотографии принимаются до 23 февраля

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви объявили конкурс на лучшего снеговика «Парад снеговиков».

К участию приглашаются воспитанников воскресных школ вместе с педагогами и родителями, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

Цель конкурса - создание праздничной атмосферы и привлечение детей и взрослых к творческому процессу по изготовлению снеговиков.

Фотографии принимаются до 23 февраля.

На снимках должно быть четко видно работу в полный рост и интересные детали крупным планом. Также необходимо сделать общее фото всех, кто лепил снеговика, вместе со своей работой, и фотографии, отражающие процесс создания снеговика.

Народное голосование будет проходить на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ. Также работы будет оценивать жури.

С условиями конкурса можно ознакомить здесь.

Источник: Inpress.ua
конкурс, снеговик, УПЦ
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