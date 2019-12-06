Митрополит Антоний: требование Минкультуры изменить название УПЦ противоречит Конституции

Требование Министерства культуры, молодежи и спорта Украины изменить название Украинской Православной Церкви противоречит Конституции Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью интернет-изданию «Вести».

«В течение нескольких последних недель в информационном пространстве все более и более активно стал продвигаться тезис о необходимости изменения УПЦ своего официального названия. Показательно, что это противоречащее Конституции требование озвучивается представителями конкретного органа государственной власти – Министерства культуры, молодежи и спорта Украины», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «для того, чтобы разобраться в подоплеке таких действий, необходимо ответить на два вопроса: "почему это происходит именно сейчас" и "кому это выгодно"?».

Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отнеслись к факту признания ПЦУ двумя Церквями.

«Начнем с анализа ситуации, которая сложилась в мировом Православии. Невзирая на признание ПЦУ двумя Поместными Церквями, положение Константинопольского патриархата усложнилось. Если ранее на всеправославном уровне существовала надежда на урегулирование кризиса путем нахождения компромисса с Фанаром, то после решений, принятых патриархом Феодором и архиепископом Иеронимом, всем стало понятно, что проблема только усугубляется. Как следствие – глава Иерусалимского Патриархата предложил провести совещание Предстоятелей Церквей для рассмотрения сложившейся ситуации, которая угрожает Православию глобальным расколом.

Понятно, что для Фанара такая инициатива неприемлема. И не только потому, что Константинополь не сможет контролировать процесс подготовки и проведения совещания, а также, как следствие этого, пролоббировать необходимые ему итоговые решения. Гораздо более серьезный страх у фанариотов вызывает возможность обсуждения в Иордании не столько проблемы автокефалии для Украины, сколько вообще стремление патриарха Варфоломея стать "восточным папой" за счет попрания принципа соборности и закрепления за Константинопольской патриархией статуса руководящего центра всего Православия. При таком развитии событий Фанар может столкнуться с весьма неприятными последствиями – вплоть по признания его стороной, возглавившей новый раскол Православного мира», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «для того чтобы избежать подобного сценария Стамбулу недостаточно сделать вид, что Всеправославное совещание в Иордании не будет иметь никакого значения. Ему нужны более весомые аргументы, которые бы сделали проведение упомянутого мероприятия нецелесообразным.

И вот здесь на передний план вновь выходит задача обеспечения поглощения УПЦ или хотя бы львиной части ее приходов силами ПЦУ».

Управляющий делами УПЦ отметил, что «антицерковный» закон является выгодным Фанару.

«Успех в данном вопросе позволил бы Константинополю манипулятивно утверждать, что подавляющее большинство православных верующих Украины поддержала предоставленную автокефалию. И что произошла не легализация раскола, а наоборот "долгожданное объединение" украинского Православия в рамках новой "автокефальной поместной церкви". А раз так, то любые претензии к Фанару со стороны других Церквей более не имеют под собой основания и поэтому проведение совещания в Аммане бессмысленно. Остается всего лишь всем признать правильность политики патриарха Варфоломея в вопросе вмешательства в украинские церковные дела и соответственно вступить в евхаристическое общение с ПЦУ.

Как мы видим, суть соответствующего плана довольно проста и понятна. Однако его еще нужно реализовать и на практике. И вот тут на помощь Фанару может прийти "антицерковный" закон, на который ссылаются оппоненты УПЦ, требуя обеспечить ее переименование», - сказал он.

Митрополит Антоний сообщил о рисках, который несет переименование УПЦ.

«В частности, чиновник Министерства культуры, молодежи и спорта Андрей Юраш, который, кстати, не скрывает своих тесных связей с Константинопольским патриархатом, недавно в интервью отметил, что 12 тысяч наших приходов должны пройти необходимую перерегистрацию. А мы ведь все знаем о том, какие угрозы, помимо прямого нарушения норм Конституции, это в себе таит. Стоит вспомнить, например, факт незаконных перерегистраций общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ в разных регионах Украины, о которых наши верующие узнавали только по факту содеянного. Кто дает гарантию, что подобное не повторится и в случае навязываемых сейчас Минкультом действий? Что не произойдет одномоментный и масштабный захват наших храмов?», - спрашивает митрополит.

Архиерей отметил, что в информационном поле ПЦУ часто выдают за УПЦ.

«Ведь, как указывает ряд экспертов, для этого много не нужно. Нас всего лишь следует лишить официального названия и отдать его ПЦУ (хотел бы отметить, что косвенно в пользу возможности реализации такой схемы говорит активное публичное использование некоторыми спикерами ПЦУ аббревиатуры "УПЦ" для обозначения своей организации). И уже новая "УПЦ" заявит о своих правах на наше имущество по принципу "раз мы уже называемся УПЦ, то все, что по бумагам принадлежит УПЦ, является нашим"», - сказал он.

Митрополит Антоний проанализировал данные соцопросов.

«К сожалению, вынужден констатировать, что такой сценарий могут попытаться реализовать. Тем более, что сама ПЦУ кровно заинтересована в пополнении своих рядов. Ведь, если исходить из данных некоторых социологических исследований, эта организация за неполный год потеряла более 50 процентов своих прихожан.

В этом легко убедиться, сравнив цифры двух опросов. Первый, который проводился в январе 2019 года Центром Разумкова, Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", а также КМИС, утверждал, что к пастве ПЦУ себя отнесли 43,9 граждан Украины, которые считают себя православными. В свою очередь, если верить недавнему опросу Центра Разумкова "Государство и Церковь в Украине-2019: итоги года и перспективы развития отношений", то к верующим ПЦУ себя отнесли только 20,3 процентов украинцев, считающих себя православными.

Впрочем, какие бы тучи не сгущались над канонической Церковью, все мы знаем, что все находится в руках Господа. А это значит, что для тех, кто уповает на Бога, не существует безвыходных ситуаций», - подытожил владыка Антоний.