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УПЦ проводит конкурс графических и мультимедийных материалов о запорожских святых

03.09.2019 / 09:53
УПЦ проводит конкурс графических и мультимедийных материалов о запорожских святых
Источник: Центр информации УПЦ
Работы принимаются до 30 ноября

Украинская Православная Церковь проводит конкурс графических и мультимедийных материалов «Мы - наследники Запорожских святых».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, конкурсной работой может стать любая графическая и мультимедийная информация (инфографика, фотоколлаж, презентация, анимационная картинка, видеоролик и т.д.) о подвигах Запорожских новомучениках и исповедниках.

Победители конкурса получат грамоты и подарки. Лучшие работы могут быть размещены на сайте Запорожской епархии УПЦ.

Работы принимаются до 30 ноября.

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводит Методический центр Запорожской епархии УПЦ совместно с кафедрой богословия и гуманитарных дисциплин Классического приватного университета.

Источник: Inpress.ua
конкурс, Запорожье, УПЦ
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