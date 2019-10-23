В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил результаты фотоконкурса, посвященного празднику Покрова Пресвятой Богородицы #моя_осінь_з_УПЦ.

«На фото - храмы Украинской Православной Церкви из разных уголков страны: храмы и их роспись, богослужебная жизнь, воспитание детей в воскресных школах, портреты верующих.

Участники делились фото с паломничеств и путешествий, размышляли над вечными истинами и восхищались красотой осени. Мы благодарны за фотографии, которые собрали православных со всей Украины!», - сообщили организаторы.

На участие в конкурсе были поданы более 200 фотографий.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух – сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook Александра Выхор - фото храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Шацк, Волынская область).

https://www.facebook.com/lekso.vykhor

По количеству отметок «Нравится» победила официальная страница Свято-Георгиевского подворья Свято-Николаевского Городокского женского монастыря, фото инокини Фаины (Губич) - осеннее подворье (Ровно).

https://www.facebook.com/georg.podvorye

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram молодежный хор «Элеос» при Свято-Богоявленском соборе, фото Ларисы Бащук - хора «Элеос» (Острог Ровенской области).

https://instagram.com/eleos_ostroh

По количеству отметок «Нравится» победителем стал Дмитрий Дегтярёв

- фото прихожанки храма Александро-Невского собора (г. Славянск, Донецкая область).

https://instagram.com/dmitriy.degterev

В Центре информации УПЦ подчеркнули, что «общая фотолетопись стала ярким примером того, что Церковь объединяет православных вокруг Христа».

Победители получат памятные подарки.