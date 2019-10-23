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В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ

23.10.2019 / 11:46
В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
На участие в конкурсе были поданы более 200 фотографий

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил результаты фотоконкурса, посвященного празднику Покрова Пресвятой Богородицы #моя_осінь_з_УПЦ.

«На фото - храмы Украинской Православной Церкви из разных уголков страны: храмы и их роспись, богослужебная жизнь, воспитание детей в воскресных школах, портреты верующих.

Участники делились фото с паломничеств и путешествий, размышляли над вечными истинами и восхищались красотой осени. Мы благодарны за фотографии, которые собрали православных со всей Украины!», - сообщили организаторы.

На участие в конкурсе были поданы более 200 фотографий.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух – сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook Александра Выхор - фото храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Шацк, Волынская область).
https://www.facebook.com/lekso.vykhor

По количеству отметок «Нравится» победила официальная страница Свято-Георгиевского подворья Свято-Николаевского Городокского женского монастыря, фото инокини Фаины (Губич) - осеннее подворье (Ровно).
https://www.facebook.com/georg.podvorye

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram молодежный хор «Элеос» при Свято-Богоявленском соборе, фото Ларисы Бащук - хора «Элеос» (Острог Ровенской области).
https://instagram.com/eleos_ostroh

По количеству отметок «Нравится» победителем стал Дмитрий Дегтярёв
- фото прихожанки храма Александро-Невского собора (г. Славянск, Донецкая область).
https://instagram.com/dmitriy.degterev

В Центре информации УПЦ подчеркнули, что «общая фотолетопись стала ярким примером того, что Церковь объединяет православных вокруг Христа».

Победители получат памятные подарки.

Источник: Inpress.ua
конкурс, УПЦ, Центр информации УПЦ
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