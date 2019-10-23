СБУ задержала экс-зама министра экономики

Об этом сообщает сайт СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства".

СБУ не называет фамилии чиновника, но должность заместителя министра экономики в правительстве Гройсмана, который собственно и координировал деятельность по реализации государственного оборонного заказа, занимал Юрий Бровченко.

Чиновника задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь".

Установлено, что экс-заместитель министра, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 миллиона.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона долларов перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы.

Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Ранее председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский писал, что СБУ расследует возможную работу экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко на спецслужбы РФ в контексте срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Напомним: 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 (соучастие в государственной измене) за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

Госчиновнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

По месту жительства и работы фигурантов провели обыски, изъяли документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к незаконной деятельности.

Юрий Бровченко в 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины.

С 2011 по 2015 годы работал в Минэкономразвития на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности – начальника управления мобилизационной работы и резервов.

После этого работал в ГК "Укроборонпром" (координировал работу мобилизационного подразделения).

В правительстве Владимира Гроймана с 5 июля 2016 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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