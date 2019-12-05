Число пострадавших во время пожара в Одессе увеличилось до 26 человек

"По уточненным данным на 19:40 4 декабря в результате пожара в здании Одесского колледжа погиб 1 человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС", - сообщает пресс-служба Госслужы Украины по ЧС.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара 17-летняя студентка скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На брифинге ГСЧС в Киеве отмечалось, что местонахождение ещё 15 человек устанавливается, но эта цифра приблизительная.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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