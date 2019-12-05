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Убийство 3-летнего сына депутата: суд арестовал двух подозреваемых

05.12.2019 / 13:20
Шевченковский райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога Алексея Семенова - второго подозреваемого в причастности к убийству трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

“По ходатайству столичной прокуратуры второй подозреваемый в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог”, - написала она.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога Андрей Лавреге, который, по версии следствия, произвел выстрел, который попал в ребенка.

Как сообщалось, вечером 1 декабря в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря, столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева.

Впоследствии им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Подозреваемыми являются Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

Источник

убийство, арест, Соболев
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