Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью

Об этом сообщил проинформированный собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По информации собеседника, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что задержаны двое молодых людей (18 и 19 лет), подозреваемых в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".

В частности, заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка.

Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.

Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.

По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

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