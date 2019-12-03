Войти | Зарегистрироваться
16:11

вторник,
03 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЦИК разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура

03.12.2019 / 15:54
Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть "Опора".

Такие изменения ЦИК приняла на заседании 2 декабря.

Теперь заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее это надо было делать лично.

Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

Напомним: весной во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.

Источник 

голосование, ЦИК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.