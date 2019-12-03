На Киевщине представители Церквей Молдовы, Румынии и Украины обсудили духовное наследие преподобного Паисия Величковского

В Киевской области в селе Лышня, на территории православного духовно-просветительского и социально-благотворительного центра «Ковчег» при приходе преподобной Параскевы Сербской, состоялся ежегодный научно-богословский форум «Возрождение монашеских традиций исихазма преподобным Паисия Величковского и его духовными наследниками».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, на мероприятие прибыли делегации из Румынии и Молдовы. Представители румынской делегации привезли жезл преподобного Паисия, который хранится в Ново-Нямецком ставропигиальном монастыре.

30 ноября в храме преподобной Параскевы Сербской была совершена Божественная литургия. Далее состоялся круглый стол, посвященный памяти преподобного Паисия Величковского - выдающегося афонского подвижника, церковно-культурного деятеля и писателя, который оставил след в духовности и культуре Украины, Греции, России, Румынии и Молдовы.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, изучения и популяризации наследия преподобного Паисия Величковского, а также истории и влияния исихазма и Афона на развитие духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы.