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Зеленский на примере беговой дорожки объяснил, зачем говорить с Путиным

03.12.2019 / 14:52
Президент Украины назвал достижением предстоящую встречу лидеров четырех стран в нормандском формате и объяснил, зачем говорить с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным о Донбассе.

Об этом свидельствует видео на странице Офиса президента в YouTube

Прямая речь: "На этой неделе мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Эта встреча, это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам, возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии, но совсем не тишины, а реальной войны на фронте. И это большая возможность начать этот діалог".

Зеленский обратился к слушателям с просьбой не слушать некоторыех силы и политиков и поддержать его в этих переговорах.

Прямая речь: "Вы мне доверились, доверяете, поэтому никакой измены не было и не может быть, но я буду более уверенно себя чувствовать, крепче буду себя вести на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет и за моей спиной весь наш независимый народ".

Зеленский отметил, что не видит возможности завершить войну, кроме как дипломатическим путем. Он заявил, что пытаться сделать это без диалога с Путиным, это то же, что бежать по беговой дорожке, то есть терять силы, оставаясь на месте (президент вел монолог, шагая по беговой дорожке).

Прямая речь: "Без этого диалога можно ... но это, примерно, как бег на этой беговой дорожке, то есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим чтобы все это закончилось и мы снова были великой страной".

Напомним: встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровскогои Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.

Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.

Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.

3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.

Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Источник 

Донбасс, Путин, Зеленский
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