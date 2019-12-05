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В Харькове открылся православный просветительский центр в формате коворкинга

05.12.2019 / 13:21
В Харькове открылся православный просветительский центр в формате коворкинга
На открытии Центра Источник: Центр інформації УПЦ
«Фома-Центр» находится по адресу: Харьков, улица Университетская, 10

Православный духовно-просветительский Центр в центре Харькова будет работать ежедневно в режиме антикафе-коворкинг.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

«Церковь собирает людей вместе не только в храме. Духовно-просветительский центр «Фома» приглашает всех к разнообразному общению, которое объединяет людей разных возрастов, профессий и увлечений», - сообщается на сайте Центра.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил Центр и отметил его важную роль в современном обществе, которое нуждается в понятном слове о Христе.

В программе мероприятий, проводит Духовно-просветительский центр «Фома» тематические лекции и беседы со священством, хоровые и инструментальные концерты, коворкинг, киноклуб, игры и другие варианты досуга, «которые позволят провести время не только с удовольствием, но и с пользой», - отметили на сайте.

Завершилось открытие просмотром одного из фильмов-победителей Международного фестиваля православного кино «Покров». 

«Фома-Центр» находится по адресу: Харьков, улица Университетская, 10.

Источник: Inpress.ua
харьков, упц, коворкинг
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