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В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом

01.06.2021 / 18:10
В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом
Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход с участием детей из воскресных начался от Свято-Благовещенского кафедрального собора и завершился благодарственным молебном на территории Свято-Покровского мужского монастыря

В Харькове в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом.
 
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, мероприятие возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Крестный ход с участием детей из воскресных начался от Свято-Благовещенского кафедрального собора и завершился благодарственным молебном на территории Свято-Покровского мужского монастыря.

Ко Дню защиты детей в Соборном сквере у Покровского монастыря детей угощали мороженным и другими сладостями, а также были подговлены интересные занятия.
 
*** Подготовление к прославлению Собора новых святых Слобожанщины началось в конце советского периода. Митрополит Харьковский Никодим (Руснак) решил найти пострадавших за Христа во времена репрессий на территории Слобожанщины. Когда были собраны и проанализированы все необходимые материалы, празднование было установлено 22 июня 1993 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви в день местной канонизации подвижников Харьковской епархии, как Собор новомучеников и исповедников Слободского края. Чин прославления состоялся 3-4 июля того года в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова во время посещения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Службу и акафист слобожанским новомученикам составил митрополит Никодим.

Источник: Inpress.ua
харьков, крестный ход, упц
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