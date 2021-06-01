В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.

Для вакцинации подготовлено 10 прививочных центров в каждом районе города.

Отмечается, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer.

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