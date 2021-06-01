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В Киеве начинается вакцинация сотрудников образовательных учреждений - КГГА

01.06.2021 / 17:56
На этой неделе в столице начнут вакцинировать сотрудников образовательных учреждений, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии. Специалисты Госпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.

Для вакцинации подготовлено 10 прививочных центров в каждом районе города.

Отмечается, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что вакцинировать работников образования будут вакцинами Pfizer.

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коронавирус, вакцинация, Киев
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