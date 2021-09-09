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В Киеве полностью вакцинировались от COVID менее четверти жителей – МОЗ

09.09.2021 / 17:56
В Киеве полностью вакцинированы от коронавируса 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы – по состоянию на 7 сентября две дозы вакцины получили 687 440 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения

Дословно: "Согласно данным Минздрава, хотя бы одну дозу вакцины получили 779,88 тысячи человек, или 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы".

Сообщается, что вторую дозу сейчас ждут более 92 тысяч киевлян.

По данным Минздрава, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделали 1 467 324 прививки от COVID-19.

Напомним, ранее директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург заявила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Источник

коронавирус, вакцинация, Киев
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