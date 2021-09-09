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Delta-штамм зафиксировали уже в 174 странах

09.09.2021 / 17:15
Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 174 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Статистика относительно распространенности других вариантов коронавируса в мире такова: вариант B.1.1.7, происходящий из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alpha, зафиксировали в 194 странах и территориях; вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 141 стране и территории; вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 92-х.

ВОЗ сообщает, что за последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрированы 4471946 случаев заболевания COVID-19, и это на уровне показателя предыдущей недели.

В то же время регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции. Исключением стал регион Северной и Южной Америки, где зарегистрировано 19-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей.

Количество смертей, зарегистрированных во всем мире на этой неделе, остается на уровне прошлой недели и достигает 67917-ти. Количество летальных случаев уменьшилось во всех регионах за исключением Америки и Европы, где зафиксирован рост на 17% и 20% соответственно.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (1297399, увеличение на 38% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (293643, увеличение на 8%), Великобритании (243125, подобно предыдущей неделе), Иране (208089, уменьшение на 18%) и Бразилии (152154, уменьшение на 13%).

Напомним, по данным Worldometer, по состоянию на утро 8 сентября количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 222761594, в том числе 4599807 летальных, выздоровели 199282413 человек.

Источник

коронавирус, ВОЗ, Дельта
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