Войти | Зарегистрироваться
17:03

четверг,
09 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В больницах США — на 300% больше больных COVID-19, чем год назад

09.09.2021 / 16:54
Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса

В частности, в минувшие выходные было 1,146 млн случаев еженедельно по сравнению с 287 235 на прошлой году.

Среднее количество смертей было более чем на 86% выше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что рост числа пациентов происходит по мере того, как очень заразный вариант Delta продолжает распространяться Штатами и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий: по данным Управления транспортной безопасности, более 3,5 млн человек путешествовали по стране в пятницу и субботу в связи с праздником Дня труда, несмотря на рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний для непривитых людей воздерживаться от поездок.

Госпитализации и смертельные случаи являются запаздывающим индикатором распространения COVID-19, поэтому влияние поездок не сразу станет очевидным.

Напомним: США являются лидером среди стран, где ежедневно выявляют больше всего случаев COVID-19.

Сейчас в стране полностью вакцинировано более половины населения.

Источник

США, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.