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Зеленский готовится к новому визиту в США

09.09.2021 / 16:21
Президент Владимир Зеленский планирует посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, гостелеканал "ДОМ"

По словам Никифорова, Зеленский посетит 76-ю сессию Генассамблеи ООН в США.

Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября 2021 года.

Источник

США, визит, Зеленский
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