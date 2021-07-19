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США хотят перенести визит Зеленского на август – источники

19.07.2021 / 10:46
США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

Об этом сообщают источники УП, источники ZN.UA

По данным источников УП, Вашингтон предлагает провести визит в августе, однако в Офисе президента недовольны такими сроками.

Как сообщает источник, ключевой проблемой в организации визита является ситуации вокруг "Нафтогаза Украины".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", - отметил источник.

Вместе с тем, по информации ZN.UA, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Напомним, 7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Зеленский ответил, что очень ждет этой встречи и она состоится в июле.

7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеииз-за смены руководства "Нафтогаза".

5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил: "Нам был предложен конец июля, но мы еще не получили конкретных дней, когда этот визит состоится".

7 июля Зеленский заявил, что ожидает от встречи с Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

9 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, в ходе которого стороны обсудили "содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Источник

США, визит, Зеленский
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