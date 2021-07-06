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Зеленский ожидает максимальных результатов от визита в США: это - не туризм

06.07.2021 / 13:51
Президент Владимир Зеленский уверяет, что осуществляется активная подготовка его визита в Соединенные Штаты Америки, который должен стать содержательным и максимально результативным.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" 5 июля.

"В анстоящее время мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным прежде всего. Это - не туризм! Должен быть максимально наполненным и, что самое важное, - максимально результативным", - отметил глава государства.

Напомним, 7 июня Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить в июле Белый дом.

Источник

США, визит, Зеленский
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