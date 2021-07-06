Войти | Зарегистрироваться
11:47

вторник,
06 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

06.07.2021 / 10:54
Администрация США вскоре сообщит даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще даты не известны. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве 5 июля.

По его словам, в центре внимания визита будет вопрос безопасности, то есть Нормандский формат, Донбасс, Крым, вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли, вопрос реформ в Украине.

"Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену - это визит в Америку в широком смысле", - указал глава МИД.

Как сообщалось, Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

Источник

США, визит, Кулеба, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июля
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.