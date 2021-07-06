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Рейтинг партий: украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – социология

06.07.2021 / 10:23
Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, то в парламент прошли бы 7 партий – "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия Ляшко и "Украинская стратегия Гройсмана".

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 22-29 июня

Дословно: "Наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" (20,6% среди тех, кто определился с выбором). Второе место с примерно с одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) "делят" "ОПЗЖ" (16,9%), "ЕС" (15%) и "Батькивщина" (14,7%)".

Партию "Сила и честь" поддерживают 7% избирателей, Радикальную партию Ляшко – 5,7% и "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,1%.

Другие партии не попали бы в парламент.

В частности, за "Партию Шария" готовы отдать голоса 3,7% среди тех, кто определился, за "Свободу" – 2,2%; за "Голос" – 1,9%.

Исследование проходило с 22 по 29 июня. Методом личного ("face-to-face") интервью опросили 2031 респондента в возрасте от 18 лет в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.

Напомним, согласно опросу КМИС, проведенному в начале июня, в парламент проходили 5 партий.

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выборы, рейтинг, партии
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