Экс-фигурант «газового дела» Сергей Белашов может попасть под санкции СНБО

Глава фракции партии «Батькивщина» в Полтавском областном совете Сергей Белашов несколько лет назад был обвиняемым и даже успел посидеть на скамье подсудимых, пишет «Дело» в статье «Стеснительный бенефициар: на кого записал свой бизнес Сергей Белашов».

«Балашова судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов), - пишет автор статьи. - Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО «КВФ «Славия» заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с «дочкой» «Нафтогаза Украины» - ДК «Газ Украины», а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.».

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд попросту решил, что достаточно только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена.

«Белашов действительно заключал сделки на поставку газа по поручению, что нашло свое подтверждение в судебном заседании, но в дальнейшем он не выполнял функции, связанные с распоряжением денежными средствами, не заполнял налоговые декларации, накладные, не переводил средства по счетам предприятий и не получал и не завладевал средствами государства» - такой удивительный вывод сделали в Полтавском районном суде, освободив своего богатого земляка от уголовной ответственности», - констатирует журналист.

И отмечает, что с тех пор газовая тема не дает Белашову покоя, но действует он в ней осторожно. Так, в статье перечисляется целый ряд активов, которые депутат-бизнесмен, как говорится, переписал на женщин. Правда, «гендерные хитрости» Белашова легко смогут раскусить и в НАБУ, и в НАПК, если захотят отыскать незадекларированные активы депутата.

В то же время, Белашову сейчас стоит больше опасаться не внеплановой проверки его деклараций упомянутыми выше структурами, а вещей куда похоже. По информации издания, уроженец Краснодарского края России Сергей Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в санкционных списках СНБО в связи с финансированием кампаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины. И по слухам, именно боязнь такого развития событий заставила Белашова в последнее время активизировать показную патриотическую риторику, параллельно критикуя СНБО за «шумные дела с введением санкций».